Aşı satışları düşen BioNTech ilaç geliştirme bütçesini azalttı
Bu yılın ikinci çeyreğinde 190 milyon Euro zarar eden Alman ilaç üreticisi BioNTech, Covid-19 aşı talebindeki düşüşün ardından araştırma geliştirme bütçesini düşürdü.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Geçen yıl ikinci çeyrekte corona virüs aşısı gelirlerinin desteğiyle 1.67 milyar Euro kâr eden BioNTech, bu yıl ikinci çeyrekte 190 milyon Euro zarar etti. BioNTech, bu yıl için öngörülen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) bütçesini daha önce tahmin edilen 2,4 ila 2,6 milyar Euro’dan 2 ila 2.2 milyar Euro’ya düşürdüğünü açıkladı.
Ar-Ge harcamaları geçen yıl 1.54 milyar euroydu.