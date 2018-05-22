"Aşırı gevşek paradan çıkış sinyali vereceğiz"

22 Mayıs 2018

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, fiyat hedefine ulaşma koşulları sağlandığında, BOJ'un aşırı gevşek para politikasından çıkış planlarının nasıl olacağı konusunda piyasaya mesaj vereceklerini söyledi.

Kuroda enflasyonun yüzde 2 hedefinden uzakta olması nedeniyle, BOJ'un aşırı gevşek para politikasını ne zaman sona erdireceğini tartışmak için erken olduğunu da belirtti.

Kuroda, bugün parlamentonun üst kanadında yaptığı açıklamada, "Enflasyon yüzde 2'ye doğru hızlandığında ve hedefimize ulaşma koşullarının kademeli olarak gerçekleşmesiyle birlikte gevşek para politikasından çıkış planlarının nasıl olacağına dair bilgileri ileteceğiz" dedi. Kuroda, "Şimdilik, çıkış için belirli zamanlamayı tartışmak için koşulların oluşmadığını düşünüyoruz. BOJ, enflasyon yüzde 2'ye ulaşmadıkça, aşırı gevşek politikasına son vermeyecek" diye konuştu.

Kuroda, BOJ'un fonlardaki fazlalığı toparlamak için çeşitli araçlara sahip olduğunu ve ekonomiye verilen destekleri sorunsuz bir şekilde geri çekmek için diğer merkez bankalarından ders alabileceğini söyledi.

BOJ'un "güçlü parasal genişlemeyi sabırlı bir şekilde sürdüreceğini" belirten Kuroda, "Para politikasını, başta bölgesel bankalar olmak üzere finansal kurumlar üzerindeki etkisi gibi yan etkilerini dikkate alarak yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın çekirdek tüketici fiyatlarındaki artış, Nisan ayında art arda ikinci ayda da yavaşlayarak zayıf enflasyonun ekonomiye verilen desteklerin geri çekilmesini engelleyeceği görüşünü öne çıkardı. Ancak, kaynakların verdiği bilgiye göre merkez bankası politika yapıcıları, uzun vadeli gevşemenin artan maliyetlerinin finansal kurumlara zarar verdiği göz önüne alındığında, kriz dönemi politikasından uzak durma konusunu tartışmaya başladı.

BOJ Başkanı: ETF kaynaklı bir problem görmüyorum

Kaynak: Reuters