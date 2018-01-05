Aston Martin'in satışları 9 yılın zirvesine çıktı

05 Ocak 2018

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin'in satışları 2017 yılında son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Aston Martin, 2017'de yüzde 58 artışla 5 bin 117 otomobil sattı.

Şirket CEO'su Andy Palmer yaptığı açıklamada, hem finansal performans hem de üretim açısından beklentilerden daha iyi performans göstermeye devam ettiklerini belirtti.

Aston Martin, 2017'de cirosunun 840 milyon sterlini aşmasını ve kârının en az 180 milyon sterlin olmasını bekliyor.