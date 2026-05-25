Asya borsaları ABD ve İran müzakerelerinin ardından yükseliyor

Asya borsaları, ABD ile İran arasında 60 günlük ateşkes sağlanabileceğine yönelik haber akışının ardından haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,85 oranında artışla 65 bin 142.81 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,66 artışla 4140.05 puan ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,86 artışla 25 bin 606.03 puandan işlem görüyorlar. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi ise yüzde 0,49 artışla 8699.80 puan seviyesinde fiyatlanıyor. Güney Kore'de Kospi Endeksi ise 7847 puan seviyesinden fiyatlandı.

Trump'ın hafta sonu İran ile olası bir anlaşmaya varılabileceğini açıklamasının ardından Avrupa ve ABD vadeli işlem piyasalarında DAX, CAC 40, Stoxx 50, IBEX ve Dow Jones Sanayi Endeksi'nde artış yönlü işlemler gerçekleşti. Kayıtlar, olası bir anlaşmanın 60 günlük bir ateşkesi içerebileceğini gösteriyor. Mevcut ateşkesin 47'nci gününde taraflar arasındaki müzakereler sürdürülüyor. Emtia piyasalarında Brent ve WTI ham petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin altına geriledi.

Küresel tahvil piyasalarında faizler düşüş gösterdi

Tahvil piyasalarında borçlanma maliyetlerinde geri çekilme kaydedildi. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,81 seviyesinden yüzde 2,716 seviyesine düştü. Güney Kore'nin 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,14'e geriledi. ABD'nin kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerinde de benzer bir düşüş eğilimi raporlandı. Makroekonomik parametrelerdeki bu değişimler, piyasalardaki fonlama dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

Teknoloji sektörü şirketlerinin hisselerinde artış izlendi

Teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinde işlem hacimleri yükseldi. OpenAI şirketine yatırımları bulunan Softbank'ın hisse fiyatı 7150 yen seviyesine ulaştı. Nikkei 225 Endeksi'nde işlem gören Taiyo Yuden, Murata Manufacturing, Lasertec ve Fujikura şirketlerinin hisselerinde değer artışı kaydedildi.

Ayrıca, Asya borsaları dahilinde işlem gören Samsung ve SK Hynix hisseleri de yukarı yönlü fiyatlandı. Piyasalar, şirketlerin önümüzdeki çeyrek bilanço verilerini ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerin resmi sonuçlarını izleyecek.