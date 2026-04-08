Ateşkeste Lübnan çelişkisi: İsrail reddetti, vurmaya devam etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları iki haftalığına durdurma kararını açıklaması, Orta Doğu’da tansiyonu düşürecek adım olarak öne çıktı. Trump’ın duyurduğu geçici ateşkes, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini yeniden açması şartına bağlanırken, tarafların 10 Nisan’da İslamabad’da müzakere masasına oturmasının planlandığı bildirildi.

Ateşkes Lübnan'ı kapsıyor mu?

Ancak ateşkesin kapsamına ilişkin açıklamalar daha ilk saatlerde birbirini tutmadı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın yalnızca İran ile ABD ve müttefiklerini değil, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığını açıkladı. Şerif, kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirterek bunu “sağduyulu bir adım” olarak niteledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ise Trump’ın açıkladığı iki haftalık ateşkese destek verdiklerini duyurdu ancak bu mutabakatın Lübnan’ı kapsamadığını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti.