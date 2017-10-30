Atmosferde karbondioksit yoğunluğunda 2016'da rekor artış

30 Ekim 2017

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2016 yılında atmosferde karbondioksit yoğunluğunda rekor artış gözlendiğini duyurdu.

WMO'nun yayınladığı sera etkisi yaratan gazlar bülteninde, geçen yıl atmosferde karbondioksit konsantrasyonlarındaki artışın, 800 bin yılda hiç görülmemiş bir seviyede olduğuna vurgu yapıldı.

Bültenin 51 ülkede karbondioksit, metan ve azot oksit ölçümlerine dayandırıldığı, 2016'da karbondioksit yoğunluğundaki bu artışa El Nino Güney Salınımları ve insan faaliyetlerinin katkıda bulunduğu belirtildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, 2100 yılına kadar "tehlikeli sıcaklık artışlarını" önlemeyi hedefleyen Paris İklim Anlaşması'na atıfta bulunarak, "Gerçek şu ki yanlış yönde ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, 2016 yılında milyonda 403,3 partikül ölçülen karbondioksit konsantrasyonunun, son 10 yıl ortalamasından yüzde 50 oranında daha yüksek olduğuna işaret etti. 2015'te atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun milyonda 400 partikül olduğu da hatırlatıldı.

Bültende son 70 yılda atmosferdeki karbondioksit artışının, son buzul çağının bitimindekinden neredeyse 100 kat fazla olduğu da vurgulandı.

İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde 4 Kasım 2016'da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması, 190'u aşkın ülkenin imzasıyla en geniş kabul görmüş anlaşma özelliğine sahip.

Anlaşma, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılmasını hedefliyor.

Ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olması, sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir girişimlerin desteklenmesi gibi maddelerin öne çıktığı anlaşma, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçiş süreçlerinde maddi olarak desteklenmelerini öngörüyor.

Kaynak: AA