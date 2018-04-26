AT&T ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

26 Nisan 2018

ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan AT&T, bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

AT&T'den yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net kârının, 2017'nin aynı dönemine kıyasla, yüzde 34,3 artarak 4,7 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,5 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Açıklamada, geçen senenin ilk çeyreğinde 0,56 dolar olan hisse başına kârın da bu yılın aynı döneminde 0,75 dolara yükseldiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, şirketin bu yılın ilk 3 ayındaki gelirinin yüzde 3,5 düşüşle 38 milyar dolara gerilediği bildirildi. AT&T, geçen yılın ocak-mart döneminde 39,4 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu.

Şirketin gelirinde düşüş görülmesinin ardından, hisselerinde de kayıp görüldü.

New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde AT&T'nin hisse başına değeri 33,72 dolara kadar gerileyerek yüzde 4,2 düşüş kaydetti.

Kaynak: AA