Avrupa Birliği'nden Libya'ya tam destek

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile AB Libya Misyonu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

UNSMIL'ın açıklamasında, ülkede insan hakları ihlallerinin devam ettiği ve cezasızlık halinin yaygınlaştığı, bu durumun da sürdürülebilir barışı hayale dönüştürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Libyalı taraflara, insan hakları konusunu barış sürecinin merkezine alma çağrısı yapıldı.

AB Libya Misyonunun açıklamasında ise istikrarın sağlanması ve barışın tesisi konusunda Libya'ya tam destek verildiği aktarıldı.

"Çatışmadan ulusal uzlaşıya geçişin, Libyalıların hep birlikte yürümesi gereken bir yol olduğu" belirtilen açıklamada, Libyalıların, devlet kurumlarına güvenin tazelenmesi ve ceza hukukuna işlerlik kazandırmak için somut adımlar atılması konusundaki çalışmalarının destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, cezasızlık haliyle mücadele, göçmenler de dahil tüm sivillerin şiddet olaylarına karşı korunması ve ihlallerin engellenmesinin, barışın tesisinde atılacak kararlı adımlar olduğu vurgulandı.