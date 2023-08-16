Avrupa borsaları enflasyon baskısında

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi dün bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesinden kapandıktan sonra bugün %0.2 düştü.

İngiltere'nin FTSE 100 endeksi İngiltere'de enflasyonunun Temmuz ayında beklendiği gibi Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ancak çekirdek fiyatlardaki baskıya dair işaretlerle %0.3 düştü.

Avrupa madencilik sektörü endeksi işlemcilerin Çin'deki zayıf ekonomik toparlanma olasılığını değerlendirmesiyle %0.8 geriledi.

Çin'de yeni konut fiyatları, bu yıl ilk kez Temmuz ayında düştü.