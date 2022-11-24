Avrupa ekonomisinin dinamosunda yoksulluk arttı

Araştırmada, Kovid-19 salgını, enerji fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyonun gelecekte bu oranı daha da arttırabileceğine işaret edildi.

Geçen 10 yılda iyi bir ekonomik gelişmenin kaydedilmesine ve işsizliğin azalmış olmasına rağmen, yoksul hanelerin bundan yeterince faydalanamadığı belirtilen araştırmada, hatta bu hanelerin ekonomik açıdan daha geriye gittikleri vurgulandı.

Araştırmada ayrıca 2010'da hane başına 2 bin 968 avro olan yoksulluk sınırının, 2019'da 3 bin 912 avro olduğu ifade edildi.