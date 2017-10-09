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Avrupa için yeni 'ekonomik kriz' uyarısı

Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, Avrupa'ya yeni bir ekonomik krizle karşı karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yaptı.

Avrupa için yeni 'ekonomik kriz' uyarısı
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Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, "finansal balonların" tehlikesi konusunda uyardı ve Avrupa'da yeni bir ekonomik krizin yaşanması olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Financial Times'a konuşan Schaeuble, "Dünyanın her yerinde ekonomistler giderek daha fazla likidite birikmesinden, kamu ve özel sektör borçlarından büyümeden kaynaklı risk artışı konusunda endişe ediyorlar. Ben de bunlardan endişeliyim" dedi.

Schaeuble, dünyanın yeni balonların oluşmasını cesaretlendirme tehlikesi içinde olduğu uyarısı yaparken, kemer sıkma politikasını savunmaya devam etti. Schauble, "Eğer yeni bir kriz ile karşı karşıya kalırsak yeterince dirençli olduğumuzdan emin olmalıyız. Şu anda ki gibi pozitif ekonomik zamanlarda her zaman olamayız" diye konuştu.

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