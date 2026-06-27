Avrupa kavruluyor! 42 dereceyi gördüler, hastaneler doldu

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Avrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle birçok ülkede termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Bazı bölgelerde 42 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilirken, hastanelerde yoğunluk yaşandı, toplu yaşam alanlarında klima krizleri çıktı ve hükümetler peş peşe olağanüstü önlemler aldı.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle birçok ülkede termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Bazı bölgelerde 42 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilirken, hastanelerde yoğunluk yaşandı, toplu yaşam alanlarında klima krizleri çıktı ve hükümetler peş peşe olağanüstü önlemler aldı.

Bir günde yaklaşık 3 bin kişi başvurdu

Fransa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası özellikle Paris ve çevresinde sağlık sistemini zorladı. Ile-de-France bölgesindeki hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvururken, normal günlere göre hasta sayısında yüzde 36 artış yaşandı.

Hastaneler için 30 bin klima siparişi

Ülke genelinde 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette ise turuncu alarm ilan edilirken, bazı bölgelerde sıcaklıkların 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Hükümet, hastaneler için 30 bin klima siparişi verirken, sağlık kuruluşlarının soğutma sistemlerini güçlendirmek amacıyla 100 milyon Euro'luk kaynak ayırdı.

Aşırı sıcaklar Fransa Ulusal Meclisi'ni de etkiledi. Klima sistemindeki arıza nedeniyle milletvekilleri yelpazelerle oturuma katıldı. Ceket ve kravat zorunluluğu kaldırılırken, Genel Kurul çalışmalarına serinleme molası verildi.

Almanya'da tarihi rekor

Almanya'da Saarland eyaletinde hava sıcaklığı 41 dereceyi aşarak ülke tarihinde haziran ayında ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji yetkilileri, gece sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle "tropik gece" uyarısı yaptı. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı eyaletlerde dersler erken bitirilirken, iş yerleri çalışma saatlerini değiştirdi ve orman yangını riski en üst seviyeye çıkarıldı.

Hollanda'da 8 bölgede kırmızı alarm

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin 8 bölgesi için en üst seviye olan "kırmızı kod" uyarısı yayımladı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle posta dağıtımı durduruldu, bazı eğlence merkezleri kapatıldı, inşaat çalışmaları askıya alındı. Tiyatrolar, marketler, kütüphaneler ve kiliseler vatandaşların serinleyebilmesi için ücretsiz kullanım alanlarına dönüştürüldü.

İtalya'da acil servisler doldu

İtalya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 18 kentte kırmızı alarm uygulanıyor.

Acil servislere başvurular yüzde 10 ila 15 artarken, son bir haftada aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin yaşandığı bildirildi. Başkent Roma'da turistler ve açık alanda çalışanlar tarihi çeşmelerden akan sularla serinlemeye çalışırken, hayvanat bahçesindeki hayvanlara buzlu yiyecekler verildi.

Belçika'da yılın en sıcak günü

Belçika'da resmi ölçümlere göre hava sıcaklığı 35,3 dereceye ulaştı ve yılın en sıcak günü yaşandı.

Liege ve Limburg'da kırmızı alarm uygulanırken, ülkenin büyük bölümünde turuncu alarm devam ediyor. Yetkililer özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"Klima ayrımcılığı" tartışması

Brüksel'deki Avrupa Birliği Komisyonu merkezinde alt katlardaki klima sisteminin kapatılması, üst katlarda ise çalışmaya devam etmesi tepkiye neden oldu.

Bazı çalışanlar uygulamayı "feodalizm" olarak nitelendirirken, yaşanan durum Avrupa kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Acil zirve çağrısı

Avrupa Yeşiller Partisi, yaşanan sıcak hava dalgasının artık yalnızca bir hava olayı değil, ciddi bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü belirterek AB liderlerine acil iklim zirvesi çağrısında bulundu.

Parti yetkilileri, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, şehirlerde yeşil alanların çoğaltılması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar ise iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha sık ve daha şiddetli hale getirdiğine dikkat çekiyor.