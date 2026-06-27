Amerika elektrik kesintisi riskiyle karşı karşıya

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Amerika Birleşik Devletleri karanlık günlere mi hazırlanıyor? Dünyanın en büyük ekonomisi devasa bir enerji krizi eşiğinde bekliyor. Teknolojik ilerlemeler elektrik şebekesi üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı yaratıyor. Uzmanlar 2027 yılına kadar geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşanacağını öngörüyor.

Yapay zeka devriminin ağır bedelini sonunda kim ödeyecek? Ülke çapında devasa elektrik şebekesi açıkça alarm veriyor. Exelon Yönetim Kurulu Başkanı Calvin Butler yaklaşan tehlikenin boyutlarına dikkat çekiyor. Amerikalı tüketiciler gelecek yıl tamamen enerjisiz kalma tehlikesiyle yüzleşiyor.

Kuzeydoğu ve Ortabatı bölgeleri ciddi bir santral kıtlığı çekiyor. Enerji şirketleri geçen kış dondurucu soğuklarda felaketin eşiğinden döndü. Sistem 400.000 abonenin enerjisini kesmeye son derece yaklaştı. Sistemsel tehlike her geçen gün daha da dayanılmaz boyutlara ulaşıyor.

Enerji açığı ve fiyatlar tırmanıyor

Kamu hizmeti sağlayıcıları oldukça zorlu bir denklem çözmeye çalışıyor. Şirketler teknoloji devlerinin enerji açlığını acilen gidermek zorunda kalıyor. Yüksek enflasyon ortamında fiyatları sürekli düşük tutmak imkansızlaşıyor. Düzenleyici yetkililer artan altyapı maliyetleriyle çok sert bir şekilde mücadele ediyor.

Araştırma ve danışmanlık şirketi ICF oldukça korkutucu bir tablo çiziyor. Ülke genelinde elektrik enerjisi talebi 2035 yılına kadar yüzde 39 artacak. PJM operatörü Kuzeydoğu ve Ortabatı eyaletlerindeki devasa sistemi yönetiyor. Kurum önümüzdeki on yılda tam 60 gigavatlık elektrik arz açığı bekliyor.

Şebeke yöneticisi Aralık ayındaki son ihalesinde çarpıcı verileri paylaştı. Resmi kayıtlar tek bir ihalede 6,5 gigavatlık enerji açığını ortaya koyuyor. Energy Information Administration artan faturalardaki ağır yükü rakamlarla doğruluyor. Ulusal çapta ortalama elektrik fiyatları geçen yıldan beri yüzde 7 arttı.

Altyapı yatırımları ve siyasi baskılar

Exelon şirketi toplamda 11 milyon şanssız müşteriye hizmet veriyor. Keskin fiyat artışları şirketin faaliyet gösterdiği büyük pazarlarda daha sert hissediliyor. New Jersey eyaletindeki standart elektrik faturaları yüzde 17 oranında fırladı. Maryland sakinleri geçen yıla kıyasla yüzde 16 oranında devasa bir artışla karşılaşıyor.

Pensilvanya eyaletinde yaşayan ortalama tüketiciler yüzde 13 daha fazla ödüyor. Dev enerji şirketi altı farklı kamu hizmeti birimini tek elden yönetiyor. Şikago merkezli ComEd şirketi oldukça devasa ve karmaşık bir operasyon yürütüyor. BGE kurumu Baltimore ve orta Maryland bölgesini tamamen aydınlatıyor.

Güneydoğu Pensilvanya bölgesinin tüm yükü PECO birimine emanet ediliyor. Yıkıcı fiyat artışlarının arkasında sürekli yükselen talep ve doğalgaz maliyetleri yatıyor. Eskiyen ve hava şartlarından hasar gören devasa altyapı faturaları giderek şişiriyor. Teknoloji devleri ve hizmet sağlayıcılar tüm toplumsal tepkilerin odağında yer alıyor.

Yatırım çıkmazı ve mevzuat engelleri

Siyasetçiler eyalet düzenleyicilerini astronomik zam taleplerini kesinlikle reddetmeye çağırıyor. New Jersey ve New York eyaletleri son derece katı yasalar çıkarıyor. Maryland yönetimi fiyat artışlarını titizlikle incelemek için yeni kurallar getiriyor. Eyalet yönetimleri zor durumdaki tüketicilere mali destek sağlamaya odaklanıyor.

Devasa veri merkezleri inşa eden dev teknoloji şirketleri hazırlıksız yakandı. Silikon Vadisi yatırımcıları dev tesislerin yaratacağı toplumsal tepkiyi tamamen hafife aldı. Kamu hizmeti şirketleri yüksek fatura maliyetlerinin tek günah keçisine dönüştü. PECO birimi Nisan ayında sunduğu yeni zam talebini hızla geri çekti.

Enerji şirketi 2027 yılında müşterilerine aylık 35 dolarlık artış planlıyordu. Pensilvanya yöneticisi Josh Shapiro Exelon şirketinin üst yönetimine çok sert tepki gösterdi. Shapiro şirketin 2025 yılındaki 814 milyon dolarlık net kârını şiddetle eleştirdi. Yetkili isim son zam girişimini saf bir açgözlülük olarak sertçe nitelendirdi.

Değişim talepleri sürekli reddediliyor

Butler zammın gerçek gerekçesini iyi anlatamadığı için resmen özür diledi. Yüksek fiyat artışının sadece bir süreliğine ertelenmesi maliyetleri geleceğe taşıyor. Dünyanın en iyi şebekesini ayakta tutmak devasa maddi yatırımlar gerektiriyor. Şirket yönetimini beklenen ekonomik büyüme hedeflerini karşılamak için tarifeleri mecburen yükseltiyor.

Zamsız ve yatırımsız bir modelle ilerlemek basit finansal matematiğe tamamen aykırı düşüyor. Exelon Mayıs ayında dört yıllık yatırım bütçesini güncelleyerek piyasaya duyurdu. Şirket planlanan sermaye harcamaları projeksiyonunu tek seferde 400 milyon dolar artırdı. PJM kurumu faaliyet gösterdiği büyük eyaletlerde elektrik santrali mülkiyetini kesinlikle kısıtlıyor.

Sektördeki mevcut katı kurallar 1990'lı yıllardan beri hiç değişmeden uygulanıyor. Kamu hizmeti şirketleri sahada sadece iletim ve dağıtım altyapısını fiziken yönetiyor. Bağımsız üreticiler ise dev enerji üretim tesislerinin mülkiyetini tamamen elinde tutuyor. Mevcut sistemin savunucuları rekabeti büyük ölçüde artırdığını iddia ediyor.

Büyük elektrik kesintisi kapıda sessizce bekliyor

Mevcut sistem masum tüketicileri başarısız projelerin ağır maliyetlerinden sözde koruyor. Bağımsız üreticiler milyarlarca dolarlık yeni santraller inşa etme konusunda isteksiz davranıyor. Devasa üretim tesislerinin kârlılığa ulaşması tam olarak 10 ile 20 yıl sürüyor. Kamu şirketleri kritik altyapıyı kolayca finanse etmek için sabit ücret avantajını kullanıyor.

Butler üretim tesisi mülkiyet hakkı almak için lobi faaliyetleri yürütüyor. Maryland yasama organı mülkiyet haklarını genişletecek iki kritik teklifi acımasızca reddetti. Yönetici New Jersey ve Delaware eyaletlerinde süren benzer girişimlerden oldukça umutlu görünüyor. Eski yasalar değişmeden köhnemiş sistemin ayakta kalması teknik olarak imkansızlaşıyor.

Eyalet milletvekilleri ülkedeki devasa enerji açığının yıkıcı boyutunu ne yazık ki küçümsüyor. Çürüyen mevzuatta çok köklü bir değişim yapmak siyaseten oldukça zor görünüyor. Amerikalı kanun yapıcılar genellikle sadece büyük kriz anlarında paniğe kapılarak harekete geçiyor. Yetkililer yaklaşan devasa kesinti tehlikesini henüz gerçek bir kriz olarak algılamıyor.