Avrupa Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ikinci para politikası toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Merkez Bankası (ECB), mart ayı faiz kararını bugün açıkladı. Karar piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. ECB, avronun faizi yüzde 4'te bıraktı.
ECB'nin açıklamasında ise refinansman faizi yüzde 4,5; marjinal fonlama faizi de yüzde 4,75'te sabit tutuldu.
ECB, 2024 için enflasyon tanminini yüzde 2,7'den 2,3'e indirdi. Büyüme tahmini ise yüzde 0,8'dan 0,6'ya düşürüldü.