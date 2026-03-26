Avrupa'da akaryakıt fiyatları rekora koşuyor

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı ortak saldırılar sonrasında petrol arzındaki kesinti, Avrupa'da pompa fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.

AB genelinde benzinin litre fiyatı son güncellemenin yapıldığı 23 Mart itibarıyla ortalama 1,88 euroya yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise bu dönemde 2,03 euroya çıktı. 23 Şubat haftasında AB genelinde benzinin litre fiyatı 1,64 euro, dizelin litre fiyatı 1,59 euro seviyesinde bulunuyordu.Böylece benzinin litre fiyatı yüzde 14,6 ve dizelin litre fiyatı yüzde 28,3 artış gösterdi.

Fiyatlardaki artış ülkelere göre değişti

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da savaş öncesinde benzinin litre fiyatı ortalama 1,82 euro ve dizelin litre fiyatı 1,73 euro civarında seyrediyordu. Benzinin litre fiyatı 23 Mart itibarıyla yüzde 13,7 artışla 2,07 euroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 23,1 artışla 2,13 euroya çıktı.

Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da 23 Şubat haftasında benzinde 1,71 euro ve dizelde 1,65 euro seviyesinde olan ortalama litre fiyatı, bu hafta itibarıyla sırasıyla 1,97 euro ve 2,11 euroya ulaştı. Böylece, Fransa'da fiyatlar savaş öncesine göre benzinde yüzde 15,2 ve dizelde yüzde 27,9 arttı.

İtalya'da benzinin litre fiyatı aynı dönemde yüzde 7,9 artarak 1,78 euroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 18,8 artarak 2,02 euroya yükseldi. İspanya'da benzinin litre fiyatı bu dönemde yüzde 17,7 artışla 1,73 euroya, dizelin litre fiyatı yüzde 32,4 artarak 1,88 euroya çıktı.

Belçika'da Orta Doğu'daki gerilim öncesine göre benzinin litre fiyatı yüzde 20 artarak 1,8 euroya ulaştı. Dizelin litre fiyatı da yüzde 32,5 yükselerek 2,16 euroya çıktı.

İngiltere genelinde 26 Şubat'ta benzinin litre fiyatı 1,32 sterlin seviyesinde bulunurken 25 Mart itibarıyla 1,49 sterline yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise aynı dönemde 1,42 sterlinden 1,76 sterline çıktı.

Böylece İngiltere'de benzin ve dizelin litre fiyatı sırasıyla yüzde 12,9 ve yüzde 23,9 artış gösterdi.