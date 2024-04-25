Avrupa'da sivrisinekler salgın başlattı

Uzmanlar, iklimin bozulması nedeniyle sivrisinek kaynaklı hastalıkların tüm dünyaya, özellikle de Avrupa'ya yayıldığını açıkladı.

Küresel ısınma çeşitli böceklere ve sivrisineklere daha sıcak, daha nemli koşullar sağladığından son 80 yılda görülme sıklığı büyük ölçüde arttı.

İspanya'dan Profesör Rachel Lowe, sivrisinek kaynaklı hastalık salgınlarının önümüzdeki yıllarda Kuzey Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya'nın şu anda etkilenmeyen bölgelerine yayılacağı konusunda uyardı.

The Guardian'da yer alan habere göre Lowe, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin Barselona'daki küresel kongresinde, dünyanın bu hastalıklarda keskin bir artışa hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmak üzere bir sunum yapacak.

Lowe, "İklim değişikliğinden kaynaklanan küresel ısınma, sıtmayı ve dang hummasını taşıyan ve yayan hastalık vektörlerinin daha fazla bölgede kendine yer bulabilmesini sağlıyor. Salgınlar, insanların bağışıklık açısından saf olduğu ve halk sağlığı sistemlerinin hazırlıksız olduğu bölgelerde daha sık meydana geliyor. Daha uzun sıcak mevsimler sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılması için mevsimsel pencereyi genişletecek ve baş edilmesi giderek daha karmaşık hale gelen, giderek sıklaşan salgınları kolaylaştıracak" diye konuştu.