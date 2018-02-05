Avrupa'dan Türk Akım'da Ukrayna hamlesi

05 Şubat 2018

Oxford Enerji Enstitüsü Doğalgaz Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Jonathan Stern, Rusya ile Avrupa Komisyonu arasında görüşülecek en önemli konuların başında TürkAkım'ın Avrupa'ya doğalgaz gönderecek ikinci hattı ile Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi olacağını belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Gaz Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Stern, Avrupa Komisyonu görüşmelerinde Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak projelerin pazarlık konusu olacağını söyledi.

Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinin ikinci hattı için en iyi çözümün Avrupa Komisyonu ile anlaşmaya varmak olduğunu dile getiren Stern, "Burada Rus tarafının Trans Adriyatik Boru Hattı'ndaki ek kapasiteyi kullanmak gibi bir seçeneği var ama hiçbir seçenek komisyonla bir anlaşmaya varmadan çözüm getirmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Stern, TürkAkım'ın ikinci hattı ve Kuzey Akım-2 projesinin Rusya ile Avrupa Komisyonu arasında görüşülecek temel konulardan biri olduğunu dile getirerek, "İki proje için de Avrupa Komisyonu ile bir anlaşmaya varmak gerekecek ve yüksek ihtimalle Rusya'dan Ukrayna'yı içeren bir tür taviz istenecektir." ifadesini kullandı.

İki taraf arasında yapılacak görüşmelerde Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna alternatifini bir koz olarak öne süreceğini aktaran Stern, "Avrupa Komisyonu'ndan şöyle bir cümle duyabiliriz: 'Eğer Kuzey Akım-2'yi inşa etmek istiyorsanız, buradan gidecek gazın bir kısmının da Ukrayna üzerinden gönderilmesini istiyoruz.' Bu 30 milyar metreküp de olabilir, daha fazla da olabilir. Böyle bir anlaşmaya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşaata bu yaz başlanabilir"

Stern, Kuzey Akım-2 boru hattı inşaat sürecinin Avrupa ile varılacak anlaşmaya bağlı olduğunu belirterek, "Anlaşma sağlanır ve gerekli izinler alınırsa tabii ki inşaata bu yaz başlanabilir. çünkü borular dahil birçok şey hazır. Danimarka'yla yaşanan problemler var. Biliyorsunuz, Danimarka çıkardığı bir yasayla bu hattın kendi sularından geçmesini engelleme hakkını garantiye aldı ama hattın bu kısmı ertelenebilir ya da Rus tarafı gerekirse başka bir rota izleyerek Danimarka bölgesini es geçebilir." diye konuştu.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım-2 projesinin kapasitesi 55 milyar metreküp olacak. Alman Wintershall, Rus Gazprom ve Fransız Engie gibi büyük enerji şirketlerinin yatırımcı olduğu projeye, Polonya ve Litvanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi karşı çıkıyor.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı ise her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projenin Avrupa ayağı için Bulgaristan ve Yunanistan'la görüşmeler sürüyor.