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Avrupa’nın her yerinde 1 Mayıs gösterileri

Sendikalı işçiler ve aktivist örgütler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için bugün Avrupa’nın tüm başkentlerinde gösteriler düzenleyecek. Polis, Londra, Paris ve Berlin gösterileri için teyakkuzda…

Haber Merkezi
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Emre ERGÜL

 

Yaklaşık iyi aydır yük­sek enflasyona karşı yüksek ücret talebiy­le grevlerin yapıldığı Avrupa bugün sokaklarda olacak. Kı­tanın sendikalı işçi örgütleri, İşçi Bayramı’nı kutlamak için bugün Avrupa’nın tüm baş­kentlerinde gösteriler planlı­yor. Bazı ülkelerde işçiler bir­kaç kentte yollara düşecek. En büyük protesto gösterileri üç büyük kentte, Berlin (Alman­ya), Londra (İngiltere) ve Pa­ris’te (Fransa) olacak.

Sendikalı Alman işçiler, başkentte Kundgebung’da toplanacak ve ardından Orie­nenplatz’a yürüyecek. Lond­ra’daki yürüyüş saat 12:00'da Clerkenwell Green’de baş­layıp Trafalgar Meydanı’nda sona erecek. Paris’te ise gös­tericiler Place de la Repub­lique’den Place de la Nation’a yürüyecek. Crisis 24 sitesine göre, Paris’teki gösteriye 100 bin kişinin katılması bekleni­yor. Polis üç kentte de teyak­kuzda olacak, çünkü özellikle İngiliz sendikalarının protes­to gösterileri öncesi yayımla­dığı bildiriler, “Olay çıkabilir” dedirtecek cinsten: “Zengin daha zengin olurken, olan biz işçilere oluyor. Yaşam maliye­ti artarken, ev sahibi olmak ar­tık birçoğu için imkansız hale geldi. Herkese eşitlik ilkesi yı­kıldı. Tüm bunları değiştire­biliriz.”

Atina’daki ABD Büyükel­çiliği de protesto gösterileri için Yunanistan’daki vatan­daşlarını uyardı. Büyükelçilik “Yunan işçi örgütleri Atina’da merkez meydanı Sintagma Meydanı ile Pire Limanı’nda; Selanik’te ise Venizelos Hey­keli önünde toplanacak. Ülke­nin başka kentlerinde de kü­çük gösteriler yaşanabilir” di­ye duyurdu.

Yunan sendikalar, 1 Mayıs’ı kutlamak için 24 saatlik grev­ler de düzenleme kararı aldı. Ülkede tren ve feribot sefer­leri yarın sabaha kadar yapıla­mayacak. Belediye otobüsleri de saat 09:00-21:00 arası çalı­şacak. İtalya’da da demiryolu işçileri 1 günlük greve gidecek.

Türkiye’de de bu yılki kut­lamalar kapsamında TÜRK-İŞ Adana’da, HAK-İŞ Kahra­manmaraş’ta, DİSK ve KESK İstanbul Maltepe Miting Ala­nı’nda program düzenleyecek.