Avrupa’nın her yerinde 1 Mayıs gösterileri
Sendikalı işçiler ve aktivist örgütler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için bugün Avrupa’nın tüm başkentlerinde gösteriler düzenleyecek. Polis, Londra, Paris ve Berlin gösterileri için teyakkuzda…
Emre ERGÜL
Yaklaşık iyi aydır yüksek enflasyona karşı yüksek ücret talebiyle grevlerin yapıldığı Avrupa bugün sokaklarda olacak. Kıtanın sendikalı işçi örgütleri, İşçi Bayramı’nı kutlamak için bugün Avrupa’nın tüm başkentlerinde gösteriler planlıyor. Bazı ülkelerde işçiler birkaç kentte yollara düşecek. En büyük protesto gösterileri üç büyük kentte, Berlin (Almanya), Londra (İngiltere) ve Paris’te (Fransa) olacak.
Sendikalı Alman işçiler, başkentte Kundgebung’da toplanacak ve ardından Orienenplatz’a yürüyecek. Londra’daki yürüyüş saat 12:00'da Clerkenwell Green’de başlayıp Trafalgar Meydanı’nda sona erecek. Paris’te ise göstericiler Place de la Republique’den Place de la Nation’a yürüyecek. Crisis 24 sitesine göre, Paris’teki gösteriye 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Polis üç kentte de teyakkuzda olacak, çünkü özellikle İngiliz sendikalarının protesto gösterileri öncesi yayımladığı bildiriler, “Olay çıkabilir” dedirtecek cinsten: “Zengin daha zengin olurken, olan biz işçilere oluyor. Yaşam maliyeti artarken, ev sahibi olmak artık birçoğu için imkansız hale geldi. Herkese eşitlik ilkesi yıkıldı. Tüm bunları değiştirebiliriz.”
Atina’daki ABD Büyükelçiliği de protesto gösterileri için Yunanistan’daki vatandaşlarını uyardı. Büyükelçilik “Yunan işçi örgütleri Atina’da merkez meydanı Sintagma Meydanı ile Pire Limanı’nda; Selanik’te ise Venizelos Heykeli önünde toplanacak. Ülkenin başka kentlerinde de küçük gösteriler yaşanabilir” diye duyurdu.
Yunan sendikalar, 1 Mayıs’ı kutlamak için 24 saatlik grevler de düzenleme kararı aldı. Ülkede tren ve feribot seferleri yarın sabaha kadar yapılamayacak. Belediye otobüsleri de saat 09:00-21:00 arası çalışacak. İtalya’da da demiryolu işçileri 1 günlük greve gidecek.
Türkiye’de de bu yılki kutlamalar kapsamında TÜRK-İŞ Adana’da, HAK-İŞ Kahramanmaraş’ta, DİSK ve KESK İstanbul Maltepe Miting Alanı’nda program düzenleyecek.