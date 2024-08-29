Avustralya ve Endonezya'dan yeni savunma adımı
Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Endonezya'nın Cava Adası'nın Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. İkilinin, 'deniz güvenliği, terörle mücadele, insani yardım, lojistik destek' gibi alanlardaki işbirliğinin artırılmasını hedefleyen anlaşmaya imza attığı bildirildi.
AA
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Avustralya ve Endonezya, savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek için 'ortak savunma anlaşması' imzaladı. Anlaşma kapsamında, iki ülke ordusunun ortak tatbikatlar düzenlemesinin de öngörüldüğü belirtildi.
Söz konusu anlaşmanın 'tarihi' olarak nitelendirildiği açıklamada, Avustralya'nın 'barışçıl ve güvenli bir Hint-Pasifik' için bölgesel ortaklarıyla çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.