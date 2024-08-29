Avustralya ve Endonezya'dan yeni savunma adımı

Avustralya ve Endonezya, savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek için 'ortak savunma anlaşması' imzaladı. Anlaşma kapsamında, iki ülke ordusunun ortak tatbikatlar düzenlemesinin de öngörüldüğü belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın 'tarihi' olarak nitelendirildiği açıklamada, Avustralya'nın 'barışçıl ve güvenli bir Hint-Pasifik' için bölgesel ortaklarıyla çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.