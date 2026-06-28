Avustralya'dan sosyal medya yasağını ihlal edenlere iki katı ceza

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avustralya, tepki çeken sosyal medya yasağının ardından sosyal medya paltformalarına yönelik yaptırımları da ağırlaştırdı.

Sosyal medya şirketlerinden yaş sınırını uygulamak için aldıkları önlemlere ilişkin kanıt isteyen hükümet, yaş doğrulama hizmeti sunmayan platformlara iki katı para cezası kesecek.

Çocuklar hala sosyal medyada

Başbakan Anthony Albanese, teknoloji şirketlerinin Aralık 2025'te devreye giren düzenlemeye uymak için yeterli çabayı göstermediğini söyledi. Çok fazla çocuğun hala sosyal medya kullandığını ifade eden Albanese, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde azami para cezasının 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına çıkarılacağını açıkladı.

Hükümete göre, kararın yürürlüğe girmesinden bu yana 16 yaş altı kullanıcılara ait 5 milyondan fazla hesap kaldırıldı, devre dışı bırakıldı veya erişime kapatıldı.

Avustralya'da sosyal medyaya yaş düzenlemesi

Avustralya'da, 16 yaş altının sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor. Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılması öngörülüyor.