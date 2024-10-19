Ay'a ilk adım atacak kadın, Prada giyecek

Prada, NASA’nın Ay’a dönüş projesi olan Artemis Programı kapsamında, Axiom Space ile iş birliği yaparak uzay giysilerinin tasarımında yer aldı. Görev ekibinde yer alan astronot Christina Koch, Ay’a ayak basan ilk kadın olarak tarihe geçecek. Bu tarihi an, sadece uzay keşfi açısından değil, aynı zamanda kadınların bilim ve teknolojideki yerini güçlendiren önemli bir dönüm noktası olacak.

Astronot kıyafetinde markanın logosu değil çizgileri olacak

Milano’da tanıtılan ve “Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU)” olarak adlandırılan yeni nesil uzay giysisi, astronotlara konfor ve hareket kabiliyeti sunmayı hedefliyor. Önceki astronot giysilerine benzer bir görünüm sergilese de, Prada’nın katkılarıyla yüksek mühendislik ürünü dikiş teknikleri kullanılarak performans ve konfor iyileştirildi. Özellikle astronotların Ay’daki aşırı sıcaklıklara ve zorlu koşullara dayanabilmesi için özel olarak geliştirilen bu giysiler, aynı zamanda astronotların daha rahat bir uzay yürüyüşü yapmalarını sağlayacak.

Prada’nın giysilerdeki imzası, markanın ikonik logosuyla değil, kırmızı şerit detaylarıyla öne çıkıyor. Bu detay, hem estetik bir dokunuş katarken hem de fonksiyonel bir tasarım anlayışı sunuyor. Ayrıca giysilere entegre edilen taşınabilir bir çanta, astronotların hayati destek sistemlerini taşımalarına yardımcı olacak.