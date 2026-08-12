Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur Koridoru sadece kara ve demir yolundan oluşmayacak

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Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na (AZTV) verdiği röportajda, Zengezur Koridoru'nun açılması ve bölgede yürütülen altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aliyev, "Azerbaycan'ın ana bölümünü onun ayrılmaz parçası olan Nahçıvan'la birleştirmek bizim uzun yıllardır arzumuzdu. Artık hedefimize çok yaklaştık" dedi.

İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ardından imzalanan üçlü bildiride Azerbaycan'ın ana bölümü ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan koridora ilişkin hüküm bulunduğunu hatırlatan Aliyev, buna karşın savaşın sona ermesinden sonraki 5 yıl içinde Zengezur Koridoru'nun açılması yönünde Ermenistan tarafından herhangi bir pratik adım atılmadığını söyledi.

Aliyev, 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen tarihi zirvede meselenin çözüme kavuşturulduğunu anımsatarak, "TRIPP adını taşıyan bu projenin uygulanmasına artık başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nın hemen ardından hem demir hem de kara yollarının yeniden inşasına başladığını aktaran Aliyev, Nahçıvan yönünde gerçekleştirilen çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi.

Aliyev, Azerbaycan tarafındaki demir yolunun gelecek yıl Ermenistan sınırına ulaşacağını, Ermenistan bölümünün hazır olmaması nedeniyle kendi taraflarındaki çalışmaları daha fazla hızlandırmaya ihtiyaç duymadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur Koridoru'nda en az 15 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini bildirdi.

Zengezur Koridoru'na başlangıçta öncelikle ulaşım güzergahı olarak yaklaşıldığını vurgulayan Aliyev, projenin kapsamının daha geniş bir çerçevede ele alınmaya başlandığını belirtti.

Azerbaycan'ın ana bölümünden Nahçıvan'a Ermenistan üzerinden elektrik hatlarının döşenmesine yönelik projenin hazır olduğunu anlatan Aliyev, işgalden kurtarılan Cebrayıl'da büyük bir trafo merkezinin inşa edildiğini ve bu tesisin yüksek miktarda elektrik enerjisinin iletilmesi amacıyla tasarlandığını kaydetti.

Aliyev, Ermenistan topraklarında elektrik direklerinin kurulacağı noktaların Azerbaycanlı uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda belirlendiğini, Ermenistan'ın da bu konuda adım atmasını beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Ermenistan bunu öncelikle kendisi için gerekli görebilir. Çünkü bugün onların temel enerji kaynağı nükleer santraldir. Bu santralin işletilmesi onların elinde değil. İkincisi, bu santral eskimiştir ve bütün bölge için tehlike kaynağıdır. Santralin er ya da geç kapatılması gerekecek."

Azerbaycan ve Türkiye'nin söz konusu nükleer santrale ilişkin endişelerini çeşitli uluslararası platformlarda dile getirdiğini hatırlatan Aliyev, santralin faaliyetinin sona ermesi halinde Ermenistan'ın enerji alanında ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini savundu.

Azerbaycan'ın enerji hatlarının Rusya, İran ve Gürcistan'a, Gürcistan üzerinden de Türkiye'ye bağlandığını ifade eden Aliyev, "Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru, bir kriz ortaya çıkması halinde Ermenistan'ın enerji sisteminin ayakta kalmasını sağlayabilir" dedi.

Aliyev, söz konusu enerji bağlantısının Zengezur Koridoru'nun ayrılmaz unsurlarından biri olacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje sadece demir yolu ve kara bağlantısından oluşmayacak. Hatta buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları, gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğal gaz boru hatları da geçebilir. Dolayısıyla Zengezur Koridoru'na bugün daha geniş açıdan bakıyoruz."