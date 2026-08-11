Çin yuanı Avrupa kapısını açtı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Pekin’in yuanı uluslararası ticaret ve finansmanda daha görünür hale getirme stratejisi Avrupa’da yeni bir aşamaya geçti. Frankfurt merkezli yeni yetki, şirketlerin Çin bağlantılı ödemelerinde daha doğrudan bir kanal açacak.

Frankfurt yeni köprü olacak

Çin Merkez Bankası, Deutsche Bank’ı Frankfurt’ta yuan takas bankası olarak yetkilendirdi. Alman banka bundan böyle Avrupa’daki finans kuruluşları ve şirketler için sınır ötesi yuan işlemlerinin işlenmesi, takası ve sonuçlandırılmasında doğrudan hizmet verebilecek.

Yeni yapı özellikle Çin ile yoğun ticaret yapan Avrupalı şirketler açısından önem taşıyor. Ödemelerin daha doğrudan bir kanal üzerinden yapılması, işlem süresinin kısalmasına ve aracıların azalmasına imkan verebilir.

Frankfurt da böylece Çin ile Avrupa arasındaki yuan işlemlerinde daha önemli bir finans merkezi haline gelecek.

Çin ilk kez farklı bir kapı açtı

Yurt dışındaki yuan takas merkezlerinin büyük bölümü bugüne kadar Bank of China, ICBC, Bank of Communications ve China Construction Bank gibi Çinli kamu bankalarının yerel birimleri üzerinden faaliyet gösteriyordu.

Deutsche Bank’ın yetkilendirilmesi bu nedenle dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Alman banka, Avrupa’da yuan işlemlerini doğrudan takas ve sonuçlandırma yetkisi verilen ilk Çin dışı banka konumuna geldi.

Deutsche Bank’ın Çin finans sistemiyle ilişkisi ise yeni değil. Banka 2015 yılında Çin’in sınır ötesi yuan ödeme altyapısı CIPS’e doğrudan katılmıştı.

Avrupa şirketleri için maliyet hesabı değişebilir

Yeni yetkinin en somut etkisinin Çin ile iş yapan Avrupalı şirketlerin ödeme süreçlerinde görülmesi bekleniyor.

Şirketler yuan cinsinden ticaret, finansman ve yatırım işlemlerini Frankfurt üzerinden daha doğrudan gerçekleştirebilecek. Bu durum özellikle tedarik zincirlerinde Çin’e bağımlı Avrupalı üreticiler açısından para birimi dönüşümünden kaynaklanan bazı maliyetleri azaltabilir.

Çinli şirketler açısından ise Avrupa’daki yatırımların yuan cinsinden finansmanı ve ticari ödemelerin aynı para ekosistemi içinde tutulması kolaylaşabilir.

Bu adım Almanya açısından da dikkat çekici. Berlin son dönemde sanayisinin Çin’e bağımlılığını azaltmaya çalışırken yaklaşık 5 bin Alman şirketi halen Çin’de faaliyet gösteriyor.

Pekin yuanın alanını büyütüyor

Çin uzun süredir yuanın uluslararası ticaret, yatırım ve finansmanda daha fazla kullanılmasını hedefliyor.

Bu stratejinin önemli parçalarından biri CIPS oldu. Pekin ayrıca yabancı şirketlerin Çin’de yuan cinsinden tahvil ihraç etmesini teşvik ediyor ve sınır ötesi finansmanda yuan kullanımının genişletilmesini destekliyor.

Deutsche Bank da bu alanda hızla büyüyor. Banka bu yıl Çin’de iki ayrı panda tahvili ihracı gerçekleştirdi ve yabancı şirketlerin yuan cinsinden borçlanmalarında önemli aracılardan biri haline geldi.

Ancak yuanın dolar karşısındaki küresel ağırlığı hâlâ sınırlı. Pekin ticaret ve borçlanma tarafında ilerleme kaydetse de yabancı yatırımcıların yuan cinsinden varlıkları uzun vadeli rezerv olarak tutma eğilimi daha düşük seyrediyor.

Frankfurt kararı bu nedenle doların yerini kısa sürede değiştirecek bir hamleden çok, Çin’in yuan için küresel finans altyapısını adım adım genişletmesinin yeni halkası olarak öne çıkıyor.