Azerbaycan gazını ithal eden ülke sayısı 16'ya yükseldi
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azerbaycan doğal gazının Almanya ve Avusturya'ya ihracatına başlandığını açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden İtalya’ya ulaştırılan gaz, buradan Orta Avrupa pazarlarına yönlendirildi. Yeni sevkiyatla birlikte Azerbaycan gazını ithal eden ülke sayısı 16'ya yükseldi.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azerbaycan doğal gazının Almanya ve Avusturya pazarlarına sevk edilmeye başlandığını açıkladı.
Şirketten yapılan bilgilendirmede, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla İtalya'ya ulaştırılan Azerbaycan gazının, buradan Almanya ve Avusturya'ya yönlendirildiği belirtildi.
Söz konusu sevkiyatla birlikte Azerbaycan gazını ithal eden ülke sayısının 16'ya çıktığı ifade edilirken, bu adımın Azerbaycan'ın Avrupa enerji piyasasındaki konumunu güçlendirdiği değerlendirildi.