Azerbaycan'dan IKBY referandumuna tepki
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam şekilde desteklediklerini açıkladı.
Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tam şekilde desteklediğini bildirdi.
Dışişleri Bakanılığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu hakkında şunları kaydetti:
"Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam şekilde destekliyor. Azerbaycan, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki sorunların barış, karşılıklı anlaşma ve diyalog yoluyla, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında çözülmesinden yanadır."
Kaynak: AA