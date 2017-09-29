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Azerbaycan'dan IKBY referandumuna tepki 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam şekilde desteklediklerini açıkladı. 

Azerbaycan'dan IKBY referandumuna tepki 
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Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tam şekilde desteklediğini bildirdi.
Dışişleri Bakanılığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu hakkında şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam şekilde destekliyor. Azerbaycan, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki sorunların barış, karşılıklı anlaşma ve diyalog yoluyla, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında çözülmesinden yanadır."

Kaynak: AA

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