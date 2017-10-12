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Azerbaycan'nın yeni Enerji Bakanı belli oldu

Azerbaycan'ın yeni Enerji Bakanı Perviz Şahbazov oldu.

Azerbaycan'nın yeni Enerji Bakanı belli oldu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, vefat eden Enerji Bakanı Natig Aliyev'in yerine 48 yaşındaki Azerbaycan'ın eski Berlin Büyükelçisi Perviz Şahbazov'u atadı.

Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi Mezunu Şahbazov, 2005-2016 yıllarında Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Bir önceki Enerji Bakanı Natig Aliyev, 3 Haziran'da kalp krizi geçirmiş, tedavi için götürüldüğü İstanbul'da 8 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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