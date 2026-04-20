BAE eriyen dolar rezervine karşılık ABD'den yardım istedi

ABD-İran savaşında enerji altyapısı ciddi zarar gören ve tankerleri Hürmüz Boğazı'nda kalan BAE, azalan dolar rezervinin ardından "derin krize sürüklenmemek için" Washington'dan yardım talep etti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberie göre BAE'li yetkililer bu bağlamda geçen hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Dolara ucuz erişim talebi

Görüşmelerde, BAE tarafının savaşın ciddi ekonomik etkilerinden şu ana kadar kaçınsalar da, finansal desteğe ihtiyaç duyabileceklerini söyledikleri öne sürüldü.

BAE'li yetkililerin, görüşmede likidite krizi durumunda ülkenin döviz rezervlerini güçlendirmek adına dolara ucuz erişim sağlanması için ABD ile "döviz takas hattı" kurulması fikrini gündeme getirdikleri ancak henüz resmi talepte bulunulmadığı iddia edildi.

Ayrıca, "savaşın içine sürüklenmelerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararını sorumlu tutan" BAE'li yetkililerin, dolar rezervlerinin azalması halinde petrol satışları ve diğer işlemler için Çin yuanını veya diğer para birimlerini kullanmak zorunda kalabileceklerini söyledikleri ileri sürüldü.