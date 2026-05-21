BAE'den özel sektör maaşlarına emsal düzenleme: Tüm işverenler aynı tarihte ödeme yapacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), özel sektör için emsal olacak bir düzenlemeye giderek özel sektördeki işverenler için ortak bir maaş günü belirledi. Bu kapsamda ücret korumasını güçlendirmek ve işgücü mevzuatına uyumu iyileştirmek amacıyla, özel sektör şirketlerinin çalışan maaşlarını 1 Haziran 2026'dan itibaren her ayın ilk günü ödemesi zorunlu oldu.

Zorunlulukla birlikte maaşlar, hükümet tarafından yetkilendirilmiş ödeme sistemleri aracılığıyla çalışan hesaplarına aktarılacak, vade tarihinden sonra yapılan herhangi bir maaş ödemesi ise gecikmiş ödeme olarak sınıflandırılacak.

Ödemeler merkezi olarak takip edilecek

Yeni uygulama kapsamında maaş ödemeleri, hükümet tarafından yetkilendirilen Ücret Koruma Sistemi (WPS) üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece maaşların zamanında ve eksiksiz ödenmesi merkezi olarak takip edilecek.

BAE Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na kayıtlı tüm şirketler için geçerli olacak düzenlemeye göre, iş sözleşmesinde daha kısa bir süre belirtilmediği sürece maaşın vade tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi gecikmiş ödeme sayılacak. Maaş ödemeleri BAE dirhemiyle yapılabilecek. Ancak işveren ve çalışan arasında anlaşma olması halinde farklı bir para birimiyle ödeme de mümkün olacak.

BAE İş Kanunu'nda resmi bir asgari ücret uygulaması bulunmasa da mevzuat, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde ücret ödenmesini şart koşuyor.

Maaşı geciktiren şirketlere yaptırım

Bakanlık ayrıca maaş ödemelerini geciktiren veya ücret düzenlemelerine uymayan şirketlere yönelik yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.