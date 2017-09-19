Bağdat'tan Erbil'e 'petrol' mesajı

19 Eylül 2017

CNBC Arapça televizyon kanalının haberine göre, Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, "Irak'ın mali durumunun daha iyi olması için 1 varil petrol başına 55 ile 60 dolar arasında fiyata ihtiyacı var." dedi.

Ham petrol üretiminin daha da azaltılmasına karşı olduklarını belirten Luaybi, Erbil ile petrol konusunda askıya alınan sorunları görüşmeye de hazır olduklarını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Irak, petrol rezervi ve üretiminde dünya genelinde üst sıralarda bulunuyor.

Kaynak: AA