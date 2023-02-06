‘Bahmut Kalesi’ düşer mi?

Savaş öncesi nüfusu 70 bin olan kentte bugün çoğu Ukrayna askeri 6 bin 500 kişi yaşıyor. Ukraynalılara “Savaşı kazanacağız” umudu veren ve “Bahmut Kalesi” olarak anılan kent, “düşme” tehlikesiyle karşı karşıya…

İngiliz basınının “Bahmut Kalesi savaşı kritik safhaya ulaştı” başlıkları atmasının nedeni ise Rus ordusunun kente üç ayrı (güney, doğu ve kuzey) noktadan yaklaşması… Kentin 15 kilometre kuzeyindeki Soledar köyü geçen hafta Rusların eline geçti. Kiev henüz doğrulamasa da Rus ordusuyla birlikte savaşan Wagner Grup adlı özel birlik de “Kent kuşatıldı” açıklaması yapıyor. Rusların “Geliyoruz” iddiası doğru çıkarsa, Bahmut önümüzdeki haftaların tüm dünyadaki konusu olabilir. Çünkü Ukrayna lideri Vlodimir Zelensky’nin direniş için örnek gösterdiği kentin düşmesi, topyekün kara harekatına hazırlandığı söylenen Rusya’nın psikolojik avantaj elde etmesine neden olacaktır.