Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı İran-İsrail gerilimine ilişkin konuşan Erdoğan, "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farkı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" demişti.

Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in İran'a yaptığı karşı saldırıdan sonra bir kez daha itidal çağrısında bulunmuş ve çatışmaların kalıcı bir hale gelebileceği uyarısı yapmıştı.