İran'dan İsrail'e misilleme gelecek mi? Üst düzey yetkili Reuters'a açıkladı

Ortadoğu'da yıllardır süren İran-İsrail gerilimi 1 Nisan itibarıyla farklı bir boyut kazandı. İran, Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen ve aralarında generallerin de bulunduğu Devrim Muhafızları mensubu yedi kişinin öldüğü saldırının ardından 13 Nisan'da 300'ü aşkın füze ve insansız hava aracıyla İsrail'e saldırı düzenledi.

Yaklaşık bir haftadır Tel Aviv yönetiminin Tahran'a yanıtının nasıl ve ne zaman olacağı merak ediliyordu. Haber bu sabah geldi. İki ABD'li yetkili Amerikan CBS News kanalına yaptıkları açıklamada bir İsrail füzesinin İran'ın İsfahan kentini vurduğunu doğruladı.

İran medyası, bu sabah erken saatlerde İsfahan kenti çevresinde patlamalar duyulduğunu ve ülkenin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından da üç insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Saldırı nasıl yapıldı?

Saldırının nasıl yapıldığı henüz netleşmedi. Tahran saldırının "insansız hava araçlarıyla sızma" biçiminde olduğunu aktarıyor.

İran uzay ajansı yetkilisi Hüseyin Dalirian ülkesine yönelik bir füze saldırısını doğrudan yalanladı.

Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Dalirian, "İsfahan'a ya da ülkenin diğer bölgelerine sınır dışından herhangi bir hava saldırısı olmadı” dedi.

Dalirian, İsrail'in "sadece başarısız ve küçük düşürücü bir quadcopter [insansız hava aracı] uçurma girişiminde bulunduğunu ve quadcopterlerin de düşürüldüğünü" söyledi.

İran nasıl yanıt verecek? İşte ilk mesaj

Bugün itibarıyla yanıtı merak edilen yeni soru ise İran'ın İsrail'e karşılık verip vermeyeceği...

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, İsrail saldırsının ardından "derhal bir misilleme planının olmadığını", "saldırının arkasında kim olduğuna dair net bir açıklama bulunmadığını" söyledi.

Söz konusu yetkili, "Olayın dış kaynağı henüz teyit edilmedi. Dışarıdan herhangi bir saldırı almadık ve tartışma saldırıdan ziyade sızma yönünde ilerliyor" dedi.