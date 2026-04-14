Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kapsamlı incelemeler sonucunda gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Soruşturma tüm yönleriyle ele alınıyor"

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir adım atıldığını belirterek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, süreci yakından takip eden Doku ailesinin acısını paylaştığını belirterek, soruşturmada görev alan savcılık ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"Faili meçhul hiçbir olay kalmayacak"

Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır" vizyonuna atıfta bulunan Gürlek, "Faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayıp başvurusu 2020'de yapılmıştı

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor. Ailesi, 6 Ocak 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, güvenlik güçleri genç kadının son temaslarını ve telefon sinyallerini inceleyerek arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay S. ile Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.