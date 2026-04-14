İran, savaşın faturasını ABD'ye çıkardı: Talep edilen tazminat belli oldu

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle oluşan savaş tazminatına ilişkin ilk hesaplamaların yaklaşık 270 milyar doları işaret ettiğini açıkladı.

Rus haber ajansı RIA Novosti’ye değerlendirmelerde bulunan Muhacerani, söz konusu tazminat konusuna dair detayları paylaştı.

Müzakere masasında öncelikli başlık

Muhacerani, ABD-İsrail saldırılarının yol açtığı zararların karşılanması meselesinin, İran müzakere heyeti tarafından İslamabad’daki görüşmelerde ve öncesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından farklı platformlarda özellikle gündeme getirildiğini belirtti. İlgili kurumların saldırıların çeşitli alanlarda yarattığı hasara ilişkin ön çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Kesin rakam daha sonra açıklanacak

İranlı sözcü, savaş tazminatının ilk tespitlere göre sade hesaplamayla 270 milyar dolar seviyesinde olduğunu, nihai rakamın yetkili kurumların açıklamalarıyla kesinlik kazanacağını dile getirdi.

Tazminatın kapsamı geniş

Muhacerani ayrıca, söz konusu tazminatın; zarar gören sivil yapılar, iş yerleri ve sanayi tesislerinin yanı sıra Minab’da bir okula düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını aktardı.

Tahran’ın müzakere şartları arasında

Tahran yönetimi, ABD ile ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan tarihinde, müzakerelerde ele alınacak 10 başlık arasında “İran'a verilen zararların hesaplanıp tamamen tazmin edilmesi” şartının da bulunduğunu duyurmuştu.