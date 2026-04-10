Bakır fiyatları üç haftanın zirvesinde: Çin talebi gerilimi gölgede bıraktı

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, İran kaynaklı jeopolitik gerilime rağmen Çin’den gelen güçlü talep sinyalleriyle son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

LME’de bakır fiyatı son işlem gününde yüzde 0,58 artışla ton başına 12 bin 755 dolara yükseldi. Böylece bakır, haftayı yüzde 3’ün üzerinde kazançla kapatmaya hazırlanırken, 23 Mart’tan bu yana toplam yükseliş yüzde 9’a ulaştı.

Çin’den güçlü talep sinyali

Bakır fiyatlarındaki yükselişte, Çin piyasasından gelen arz-talep verileri belirleyici oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) işlem gören bakır kontratı haftalık bazda yüzde 2,1 artışla 98 bin 440 yuan/ton seviyesinde kapanırken, SHFE bakır stokları bu hafta yüzde 11,5 geriledi. Böylece stoklardaki toplam düşüş, 9 Mart’tan bu yana yüzde 37’ye ulaştı.

Çin’de fiziki talebin önemli göstergelerinden biri olarak izlenen Yangshan bakır primi de ton başına 73 dolara yükseldi. Bu seviye, geçen yılın Haziran ayından bu yana en yüksek düzey olarak kaydedildi.

LME stoklarında farklı tablo

Çin kaynaklı sıkılaşma sinyallerine karşın, LME tarafında stok görünümü farklılaştı.

LME bakır stokları, Aralık 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu durum, küresel arz görünümünde bölgesel ayrışmanın sürdüğüne işaret ederken, fiyatlamalarda Çin talebinin daha baskın bir rol oynadığını gösterdi.

Diğer metallerde karışık seyir

Baz metallerde haftanın son bölümünde farklı yönlü hareketler izlendi.

LME alüminyum, Körfez bölgesindeki arz sorunlarının etkisiyle yüzde 1,36 artarak 3 bin 491 dolara yükseldi.

LME çinko, yüzde 0,7 düşüşle 3 bin 304 dolara geriledi.

LME nikel, yüzde 0,25 artışla 17 bin 130 dolar seviyesine çıktı.

LME kalay, yüzde 0,7 yükselişle 48 bin dolara ulaştı.

LME kurşun ise 1.927 dolarda yatay kaldı.