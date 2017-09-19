Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocuk sayısı 250 bin

19 Eylül 2017

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan 421 bin Arakanlı Müslüman'dan 250 bininin çocuk olduğunu bildirdi.

UNICEF sözcülerinden Marixie Mercado, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Cox's Bazar civarındaki çeşitli kamplara sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 421 bine çıktığını anımsattı.

Bunlardan 250 bininin çocuklardan oluştuğunu belirten Mercado, çocukların ciddi risklerle karşılaştığına dair her geçen gün yeni bilgiler edindiklerini söyledi.

Yaklaşık 23 bin çocuğun yetersiz beslenmeden doğacak riskler konusunda tarandığını aktaran Mercado, bu çocukların yüzde 13'ünde "şiddetli beslenme sorunu" tespit edildiğini dile getirdi.

"Üst üste yaşıyorlar"

Mercado, kolera, sıtma ve kızamık gibi hastalıklardan ölüm riskinin şiddetli beslenme sorunu yaşayan çocuklarda 9 kat, orta düzeyde yetersiz beslenme sorunu bulunan çocuklarda 3 kat fazla olduğunu bildirdi.

Kamplarda temiz su bulunmadığını, gıda yetersizliği yaşandığını, sağlık hizmetlerinin tam olarak verilemediğini ve yağmurun yeniden başladığını kaydeden Mercado, kamplardaki insanların "kelimenin tam anlamıyla üst üste yaşadığını" söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, bu sabah yaptığı açıklamada 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine yükseldiğini ve bunların 171 bin 800'üne henüz hiçbir sağlık hizmeti verilemediğini belirtmişti.

Kaynak: AA