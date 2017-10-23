Bangladeş'e sığınanların sayısı 600 bini geçti

23 Ekim 2017

Birleşmiş Milletler, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 603 bine ulaştığını bildirdi.

Söz konusu açıklamayı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan yaptı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, cuma günkü demecinde, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısını 589 bin olarak açıklamış ve sığınmacıların zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekmişti.

Erdoğan: Bangladeş bize arazi versin

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Ekim'de D-8 Zirvesi sonrası yaptığı konuşmasında, Arakanlı Müslümanlara yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin, "Bangladeş, 3 bin dönümlük bir araziyi verebilirse, biz orada Arakanlı Müslümanlar için bir çalışma yapalım. O arazi 100 bin kişiyi barındırabilir. Orada çadır kent, sahra hastanesi ve eğitim kurumları oluşturalım. Bu ihtiyaçları da, gıda, sağlık malzemesi gibi Bangladeş'ten karşılayalım istiyoruz ki oranın ekonomisi de kalkınsın" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA