Bangladeş'te dang humması 416 can aldı

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün (DHGS) açıklamasında, ülkede dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 416'ya çıkarken, bunun 318'inin başkent Dakka'da olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin bu hastalıktan yaşamını yitirdiği belirtildi.

DGHS'nin verilerine göre dang humması vakası sayısı, 43 bin 665'i Dakka'da olmak üzere ocaktan bu yana 87 bin 891'e çıktı.

Temmuz'da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 kat daha fazla dang humması vakası tespit edildi.

Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.

Dang humması nedir?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.