Bank of America kârını yüzde 15 artırdı

13 Ekim 2017

Varlık büyükülüğü açısından ABD'nin ikinci büyük bankası olan Bank of America, mali yılın 3. çeyreğinde kârını yüzde 15 artırdı. Kârın yükselmesinde maliyetlerdeki azalma ve yüksek faizlerin getirdiği faydalar etkili oldu.

Foreksin haberinde, Bank of America'nın 3. çeyrekte dağıtılabilir net karı 5,12 milyar dolar, hisse başına 48 cent olduğu bildirildi. Geçen yılın aynı döneminde net kar 4,45 milyar dolar, hisse başına 41 cent olmuştu.

3. çeyrekte gelirler ise yüzde 1 artışla 22,08 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Analistler 3. çeyrekte hisse başına 45 cent kâr ve 21,98 milyar dolar gelir bekliyorlardı.