Bankacılık devine Epstein davasında milyonlarca dolarlık tazminat kararı

ABD'de mahkeme Bank of America'nın (BofA), Jeffrey Epstein'in cinsel istismar ve insan ticareti operasyonunu kolaylaştırdığını kabul ederek, kurbanlara 72,5 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Bankacılık devi suçlamaları kabul etmese de, dava dosyasında yer alan bilgilere göre BofA 2008-2019 yılları ​​arasında Epstein'ın cinsel istismarına ya da insan ticaretine maruz kalan tüm kadınlara ödeme yapacak.

Bu tarihler arasında mağdur edilen en az 60 kadın olduğu düşünülürken, BofA söz konusu suçlara aracılık etmediğini savunsa da Epstein nedeniyle hakkında dava açılan 5. kurum oldu.

JPMorgan benzer bir davada Epstein’in mağdurlarına 290 milyon dolar, Deutsche Bank ise 75 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ne olmuştu?

Rus bir davacı Epstein'in 2011-2019 arasında kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, BofA'nın Epstein'in finansal işlemlerini kolaylaştırdığını savunmuştu. Dava dosyasında, Epstein'in muhasebecisi aracılığıyla bankada açtığı hesaplar ve aldığı milyonlarca dolarlık ödemelere de yer verildi.

Epstein, kendisine yöneltilen cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarından Florida'da hüküm giymiş, 2019'da cezaevinde hayatını kaybetmişti.