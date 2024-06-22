Barcelona'da kira artışına çözüm adımı: Turistlere yasak getiriliyor

İspanya'nın tatil durakları arasında yer alan sahil kenti Barcelona'da belediye, ev fiyatlarının giderek yükselmesi ve Barcelonalıların yaşayacak yer bulmakta giderek zorlanması nedeniyle beklenmedik bir adım attı.

The Guardian'da yer alan habere göre, konut fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak isteyen Belediye Başkanı Jaume Collboni, en geç 2028 itibarıyla turistlere daire kiralanmasını yasaklayacağını duyurdu.

2028 itibarıyla şu anda kısa süreli kiralama izni bulunan 10 bin 101 apartman dairesinin lisanslarının iptal edileceğini bildirden Belediye Başkanı Jaume Collboni, "Şu anda Barcelona'nın en büyük problemi olduğunu düşündüğümüz durumla yüzleşiyoruz. Bu, 2029'da bildiğimiz anlamıyla turist dairelerinin Barcelona şehrinde artık olmayacağı demek" diye konuştu.

Kiralar yüzde 68 arttı

İspanya'nın yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen şehri olan Barcelona'da kısa süreli daire kiralamaların artması, şehirde kiraların çok yükselmesinde rol oynamıştı. Collboni, son 100 yılda şehirde kiraların yüzde 68, ev fiyatlarının ise yüzde 38 arttığını söyledi. Belediye Başkanı, özellikle genç insanlar için kira sorununun şehirdeki eşitsizliğin en görünen yüzlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Avrupa'nın en çok turist çeken üç ülkesinden biri olan İspanya'da ulusal yönetim, turistlere birçok kolaylık sağlamaya çalışıyor. Ancak bu uygulamalar bazı bölgelerde yeme-içmenin bile yerel halk için çok pahalı hale gelmesine sebep oluyor.

Yerel yönetimler son 10 yılda İspanya'nın Kanarya Adaları, Portekiz'in başkenti Lizbon ve Almanya'nın başkenti Berlin'de kısa süreli kiralamaları yasakladı.