Barzani: Erdoğan Nobel Barış Ödülü’ne layık

Irak'ın Erbil kentinde Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan Barzani, Terörsüz Türkiye projesi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barzani, iki sene önce Terörsüz Türkiye projesinin "ciddi olup olmadığı" konusunda şüpheleri olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bunun ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreç konusunda ciddi olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Barzani, "Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor." dedi.

Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineleyen Barzani, şu değerlendirmede bulundu:

"Süreç herkesin yararınadır. Hem bizim hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye’yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil. Türkiye de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır."

"Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara sorunları çözmek istiyor"

Suriye’de gelinen aşamanın kolay olmadığını ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Kürt karşıtı olmadığını vurgulayan Barzani, "Suriye ziyaretimde Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığım görüşmede Kürt karşıtlığı görmedim. Bu konuda çok konuştuk. Güvenlik güçlerinin entegrasyonuyla ilgili sürecin iyi bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Kürtler için çok önemli olan Kürtçe eğitim konusunda da ilerleme var. Suriye ile ilgili benim kanaatim Cumhurbaşkanı Şara’nın sorunları çözmek istediği yönündedir." ifadelerini kullandı.

Esed yönetimindeki Baas rejimi döneminde Kürtlerin yaşadıklarını hatırlatan Barzani, şunları söyledi:

"Suriye’de Kürtlere kimlik verilmiyordu. Suriyeli diyebileceğimiz bir kimlikleri de yoktu Kürtlerin. Böyle bir Suriye’de yaşadılar. Şimdi 13 bin kişi Suriye ordusu içinde, 17 bin kişi güvenlik kurumlarında yer alıyor, eğitimin Kürtçe yapılması için adım atılması ilerlemedir. Şara’nın bizi ağırlamada uyguladığı protokol Kürtlerle hiçbir sorununun olmadığına dair mesajını içeriyordu. Şam Havalimanı’na indiğimizde Şara’nın Kürtçe hoş geldiniz mesajıyla karşılandık. Protokolde Irak ve IKBY bayrakları taşındı. Bunlar sembolik şeylerdir. Yemek menüsü bile Kürtçe yazılmıştı. Tüm bunlar Kürtlerle sorunu olmadığına işaret ediyor."

Barzani, "Suriye’nin kendine özgü sorunları var. Kolay bir Suriye’de hüküm sürmüyorlar. Sosyal, imar ve altyapı açısından zor ve virane bir Suriye var. Bunun yeniden ayağa kaldırılması çok zaman ister." şeklinde konuştu.