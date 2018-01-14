Başekonomistten 'manipülasyon' itirafı

14 Ocak 2018

dunya.com

Dünya Bankası Başekonomisti Paul Romer, "İş yapmak için en kolay ülkeler" listesinin siyasi nedenlerle manipüle ediliyor olabileceğini belirterek, listeyi hazırlarken kullandıkları hesaplama yöntemini değiştireceklerini açıkladı.

Wall Street Journal'a konuşan Romer, listenin "adaletsiz ve yanıltıcı" olabileceğini söyleyerek, son dört yıldaki listeleri yenileyeceklerini belirtti.

Dünya Bankası'nın "İş Yapmak" isimli listesinde, iş yeri açmanın, inşaat izni ve kredi almanın ve vergi kurallarının en kolay olduğu ülkeler sıralanıyor. Listede iş yapmaya yönelik sınırlamalar ve zorluklar getirdiği belirtilen ülkelere bazı cezai yaptırımlar uygulanabiliyor.

Şili resmi soruşturma istiyor

Listeye en büyük tepki, son yıllarda sıralamada hızla gerileyen Şili'den geldi. Dünya Bankası Başekonomisti Romer, Şili'nin gerilemesinde Dünya Bankası yetkililerinin siyasi görüşlerinin etkili olabileceğini ve bununla ilgili hatanın düzeltileceğini söyledi.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ise, Twitter mesajında, "Olayın ciddiyetini göz önüne alarak Dünya Bankası'nın konuyla ilgili resmi soruşturma başlatmasını isteyeceğiz. Şili'ye yönelik olumsuz etkisi bir yana, bu mesele Dünya Bankası'nın güvenilirliğine zarar vermiştir" ifadesini kullandı.

Şili, sağcı Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın iktidarda olduğu 2010-2014 yılları arasında Dünya Bankası listesinde 34. sıradaydı ancak solcu Bachelet’nin iktidarı sırasında 57. sıraya kadar geriledi.

Son raporda Türkiye 60. sırada yer almıştı

Türkiye, "İş yapmak için en kolay ülkeler" listesinde, 9 basamak yükselerek 190 ülke arasında 60. sırada yer almıştı.

Dünya Bankası tarafından 15 yıldır yayınlanan rapora göre, Yeni Zelanda üst üste iki yıl dünyanın en kolay iş yapılan ülkesi olurken, Singapur ve Danimarka ilk üçteki yerlerini korumuştu. Güney Kore, Hong Kong, ABD, İngiltere, Norveç, Gürcistan ve İsveç de ilk 10 ülke içinde yer bulmuştu.