“Başkan olduğumda, Powell’ı Fed Başkanı atamayacağım”

Amerika’da 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine bugün itibarıyla tam 9 ay var. Demokrat Parti’nin adayı belli: Başkan Joe Biden… Cumhuriyetçi Parti’de adayını belirlemek için eyaletlerdeki önseçimler de başladı.

Eski Başkan Donald Trump’ın aday olmasına kesin gözüyle bakılırken; şahsi serveti 2.6 milyar dolar olan işadamı haftasonu Fox Business’ın konuğu oldu. Trump’ın hedefinde Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell vardı.

Başkan olması durumunda Powell’ı yeniden atamayacağını belirten Trump, Fed Başkanı’nı 2024 seçimlerinde demokratlara avantaj sağlamak için faiz indirimlerini düşürmekle suçladı: “Bana öyle geliyor ki, belki de insanların seçilmesi uğruna faiz oranlarını düşürmeye çalışıyor, bilmiyorum.” Bir sonraki Fed Başkanı için birkaç seçeneği olduğunu belirten Trump, isim vermedi.

Powell, 2017’de Trump tarafından atanmıştı. Ancak atayanla atanan arası hiçbir zaman iyi olmadı. Trump, tartıştığı Powell’ı yıllarca ekonomiye zarar vermekle suçladı. 2021 yılında da Biden bir kez daha atadı. CNN Televizyonu da gerilim için şu yorumu yaptı: “Faiz artırımlarının amacı, şirketlerin borç almak için ödediği tutarı artırarak ekonomiyi yavaşlatmaktır. Bu, ipotek ve kredi kartı faizleri gibi tüketici kredilerinin sabitlendiği devlet borcunda daha yüksek oranlara yol açabilir.

Borçlanma pahalılaştığında şirketler daha az işe alım yapabilir ve tüketiciler daha az harcayabilir, bu da enflasyonun kaçmasını engelleyebilir. Bunlar ekonomik döngünün gerekli bir parçası ve politikacılar genellikle oranlar yüksek olduğunda karşı çıkar. Ancak Trump'ın başkanlığı sırasında Fed'e yönelik sürekli saldırıları, hem sıklığı hem de doğrudanlığı açısından emsalsizdi.”