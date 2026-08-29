Başkentte silah sesleri: Nijer'de saldırganlar saraya ilerlemeye çalıştı

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Nijer'in başkenti Niamey'de, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde sabah saatlerinde yoğun silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Saldırganların havalimanını hedef aldığı, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güvenlik çemberini aşmaya çalıştığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre saldırıda, havalimanı bünyesinde bulunan Base 101 askeri üssü de hedef alındı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından bölgede yeniden kontrol sağlandığı ve saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Bazı saldırganların etkisiz hale getirildiği öne sürüldü

Operasyonlar sırasında bazı saldırganların etkisiz hâle getirildiği, bazılarının ise bölgeden kaçtığı iddia edildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi paylaşılmazken, Nijer hükümeti de olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Havalimanı yıl içinde üçüncü kez hedefte

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, 2026 yılında daha önce iki kez saldırıya uğramıştı. Ocak ayında havalimanı ve çevresindeki askeri üs hedef alınmış, haziranda düzenlenen saldırıda ise havalimanı ile Base 101 askeri üssü yine saldırganların hedefi olmuştu.

2023'teki askeri darbenin ardından General Abdourahamane Tiani liderliğindeki askeri yönetim tarafından idare edilen Nijer, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı silahlı grupların saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ocak ayındaki saldırıda 4 askeri personelin yaralandığı, 20 saldırganın öldürüldüğü bildirilmişti. Haziranda aynı havalimanına yönelik saldırıda ise 11 güvenlik görevlisi ve 2 sivil hayatını kaybetmiş, 22 saldırgan etkisiz hâle getirilmişti.