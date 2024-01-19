“Batı dünyası tehlike altında”

Emre ERGÜL

Dünyanın ilk liberteryan lideri olan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, koltuğu devraldıktan 6 hafta sonra dünya kamuoyununun önüne çıktı. İsviçre’nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu’na katılan “El Loco (Deli)” lakaplı Milei, konuşmasında iş dünyası ve siyasi liderleri sosyalizmi reddetmeye ve bunun yerine dünyadaki yoksulluğa son vermek için "serbest girişim kapitalizmini" benimsemeye çağırdı:

-“Bugün size Batı dünyasının tehlikede olduğunu söylemek için buradayım. Tehlikede çünkü Batı'nın değerlerini savunması gerekenler, kaçınılmaz olarak sosyalizme ve dolayısıyla yoksulluğa yol açan bir dünya vizyonu tarafından tercih ediliyorlar.”

-“Batı dünyasının önde gelen liderleri, kolektivizm dediğimiz şeyin farklı versiyonları için özgürlük modelini terk ettiler. Kolektivist deneylerin hiçbir zaman dünya vatandaşlarını etkileyen sorunlara çözüm olmadığını, aksine bunların temel neden olduğunu anlatmak için buradayız. İnanın bana, hiç kimse bu iki noktaya tanıklık etmek için biz Arjantinlilerden daha iyi konumda olamaz.

Piyasaların serbest işleyişini engelleyici tedbirlerin alınması halinde mümkün olan tek kader yoksulluktur.” İşadamları için “kahramanlar” diyen Milei, sözlerine şöyle devam etti: “Buradaki tüm işadamlarına bir mesaj bırakmak istiyorum…sizler sosyal hayırseverlersiniz, sizler kahramansınız. Kimsenin sizlere hırsınızın ahlaka aykırı olduğunu söylemesine izin vermeyin. Eğer para kazanıyorsanız, bunun nedeni daha iyi ürünü daha iyi fiyata sunmanızdır.”

Amerikan CNN Televizyonu, “Arjantin'in yeni özgürlükçü başkanı, dünya çapındaki iş dünyası liderlerine ülkesinin onların "sadık, koşulsuz müttefiki" olduğuna dair güvence vererek vizyonunu küresel bir sahneye koydu” derken; İngiliz Financial Times gazetesi, Milei’nin salonda yarattığı etki için “Avrupalı büyük bir satın alma firmasının başkanı, Milei'nin konuşmasından ‘etkilenerek’ kongre salonundan çıktı” yorumunu yaptı.

Göreve geldiğinden bu yana bir dizi kamu harcaması kesintisi yapacağını duyuran Milei, milletvekillerinden işletmeler ve tüketicilere yönelik korumaları ortadan kaldıran ve kamu şirketlerinin özelleştirilmesini kolaylaştıran kapsamlı bir kuralsızlaştırma programını imzalamalarını istedi. Arjantin'de binlerce kişi protesto için sokaklara döküldü.

Arjantin para birimini devalüe eden Milei’nin özgürlükçü para politikalarının ne sonuçlar vereceği merak konusu. Capital Economics'ten gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Kimberley Sperrfechter’e göre, devalüasyon "acı sonuçlar doğurdu” ve Aralık 2023’teki yükselişin ardından enflasyon "muhtemelen önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edecek.”