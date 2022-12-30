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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum köyünda toplanan Filistinliler, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

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Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum köyünda toplanan Filistinliler, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.

Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum köyünda toplanan Filistinliler, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etmesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

 