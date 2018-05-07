Batı Teksas petrolü, İran kararı öncesi 3,5 yılın zirvesinde

07 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme ihtimali, petrol fiyatlarını da hareketlendirdi.

ABD'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı Kasım 2014'ten bu yana ilk defa 70 doları geçti. Brent petrol fiyatı da bu sabah son 3,5 yılın en yüksek seviyesine yükselerek varil başına 75,57 dolara ulaştıktan sonra yeniden geriledi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte İran'ın yanı sıra Venezuela'daki ekonomik siyasi kriz de etkili oldu.

Araştırma şirketi IHS Markit analisti Victor Shum, "Petrol piyasasında gözler şu anda ABD Başkanı'nın İran'la ilgili kararında" dedi. İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı "felaket bir anlaşma" olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını 12 Mayıs'a kadar vermesi bekleniyor. Trump'ın anlaşmadan çekilmesi halinde İran'a yönelik yaptırımlar yeniden yürürlüğe girebilir.

"Sektör en kötü senaryoya hazırlanıyor"

Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD Baş Ekonomisti Tim Fox, CNBC'ye açıklamasında, petrol fiyatlarındaki yükselişin "sektörün en kötü senaryoya hazırlandığının bir göstergesi" olduğunu söyledi.

Fox, "Trump kararını erteleyebilir ya da önceki yaptırımları yeniden getirebilir. Şu anda piyasalar muhtemelen en kötü senaryoya hazırlanıyor" dedi.

Emirates NBD ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden hayata geçirmesi, küresel petrol üretimini günlük 800 bin varil düzeyinde azaltabilir.

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