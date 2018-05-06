Trump'ın İran kararı, OPEC anlaşmasına darbe vurabilir

06 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi, bir yılı aşkın süredir uygulanan ve petrol arzının sınırlandırılmasını öngören OPEC anlaşmasının sona ermesine yol açabilir.

Trump, İran'la 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya destek konusundaki kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak.

Bloomberg News'in haberine göre, Trump'ın anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanması İran'ın petrol ihracatına ciddi bir darbe vurabilir. Bu durumun, Suudi Arabistan ve diğer OPEC ülkelerinin petrol üretimini yeniden artırmak zorunda kalmasına ve petrol kısıntısı anlaşmasının sona ermesine yol açması bekleniyor.

Suudi Arabistan ve İran, fiyat konusunda anlaşamıyor

İran'ın OPEC anlaşmasına öncülük eden ve petrol fiyatlarının varil başına 80 dolara yükselmesini isteyen Suudi Arabistan'la bir süredir bu konuda anlaşmazlık yaşadığı belirtiliyor.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zamaniniya, petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini istemediklerini belirterek, "Petrolde uygun fiyat varil başına 60-65 dolar aralığı" dedi. İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh de, petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişi desteklemediklerini kaydetti.

ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma ihtimali, petrol fiyatlarını da etkiliyor. Cuma günü itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 75 dolara kadar yükselmişti.





Trump'tan "İran'la yeni bir anlaşmaya" açık kapı