BBC: 'İstanbul'da ve Ankara'da zafere koşuyor'

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları şekillenmeye başladığı anlarda, İngiliz kamu yayıncısı BBC tarafından bir değerlendirme yazısı yayımlandı.

Resmi olmayan sonuçları değerlendiren BBC, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yüksek riskli yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde zafere yaklaşıyor" ifadesinde bulundu.

BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı zaferinden bir yıl sonra "büyüdüğü ve belediye başkanı olduğu şehri geri kazanmayı hedef olarak" belirlediğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar "çok mutlu" olduğunu aktaran BBC, AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un 9 puan önde yer aldığını vurguladı.

"Laik muhalefet partisi CHP"

CHP'nin başkent Ankara'da da önde olduğunu aktaran BBC, "Laik muhalefet partisi CHP, Ankara'da daha da büyük bir farkla önde gidiyor" dedi.

BBC, Mansur Yavaş'ın 5 yıl önceki seçim zaferine ilişkin "Erdoğan'ın AK Parti'sine karşı şehri muhalefete kazandırmıştı" ifadesinde bulundu.

Hem Yavaş'ın hem İmamoğlu'nun 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "potansiyel adaylar" olarak görüldüğü değerlendirmesinde bulunan BBC, İzmir, Bursa ve Antalya gibi Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinde de CHP'nin önde olmasının "dikkat çekici" olduğu yorumu yaptı.

16 milyonluk megakent İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Saraçhane'de, İmamoğlu destekçilerinin davul ve klarnet eşliğinde dans ettiğini ve "Her şey çok güzel olacak" sloganı attıklarını aktardı.